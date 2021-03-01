Анатолий Зленко дважды возглавлял МИД Украины.

На 83-м году жизни умер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Читайте такжеВ Одессе умер известный волонтер и участник АТООб этом в своем Twitter сообщил бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, что я достиг в дипломатии, – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко», – отметил он.

Анатолий Зленко: работа в МИД и в последние годы жизни

Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины – с июля 1990 года по август 1994-го, а также с октября 2000-го по сентябрь 2003 года.

После этого стал советником президента Украины по специальным международным вопросам.

В 2004-2005 гг работал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

C 13 октября 2006 года был назначен советником премьер-министра Украины Виктора Януковича по специальным международным вопросам.

С лета 2006 года стал заместителем председателя гражданско-политического объединения «Украинский форум». А с весны 2009 года - членом совета Гражданского движения «Новая Украина».

С сентября 2010 года - вице-президент Киевского славистического университета и директор Института славистики и международных отношений КСУ.

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Автор: Катерина Шварц