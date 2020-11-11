В Киеве активисты требуют остановки работы Государственной архитектурно-строительной инспекции и увольнения исполняющей обязанности председателя ГАСИ Ирины Король, которая проходит подозреваемой в уголовном производстве.

В среду, 11 ноября, они митинговали под стенами Инспекции. Об этом сообщили на Facebook- странице ОО "Стоп Свавіллю".

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"Сегодня утром активисты нашей ОО "Стоп Свавіллю" устроили акцию протеста под Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Нас откровенно шокировало назначение на должность исполняющего обязанности председателя ГАСИ госпожи Ирины Король. Ведь известно, что она - фигурант уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением должностных лиц ГАСИ, которые организовали неправомерный механизм по выдаче разрешительной документации на строительство. Причем эта информация - только верхушка айсберга коррупции в инспекции!” - заявили активисты.

Главные требования представителей ОО - остановка работы ГАСИ и увольнение всех незаконно назначенных лиц.

"Поэтому на митинге под стенами ГАСИ наши требования были просты - принять меры для недопущения коррупции в инспекции, остановить ее работу и уволить всех незаконно назначенных лиц в несуществующий орган. К тому же, мы настаиваем на публикации отчета ликвидационной комиссии ГАСИ в открытых источниках. Отчет должен содержать информацию о причинах увольнения и мотивах назначения должностных лиц ГАСИ во время ликвидации этого центрального органа государственной власти”, - отметили в “Стоп Свавіллю”.

Митингующие требуют также оглашения всех протоколов комиссии по предоставлению разрешений ГАСИ за последние 6-7 месяцев и документов, которые стали основанием для предоставления разрешений, сертификатов готовности объектов и отказов в предоставлении указанных документов.

“Требуем предоставить доступ в помещение ГАСИ во время рассмотрения вопросов выдачи документов разрешительного характера и расширить информацию официальных ответов с объяснениями причин отказа и обоснования предоставления разрешений, сертификатов готовности для объектов СС-2 и СС-3”, - добавили в ОО.

Но главное требование активистов - увольнение Ирины Король с должности руководителя ГАСИ.

"Власть должна уволить Ирину Король с должности руководителя ГАСИ, поскольку ее фамилия фигурирует в материалах уголовного производства по расследованию СБУ фактов совершения коррупционных преступлений. Это нонсенс, когда регулировать градостроительную сферу поручают коррупционеру под следствием!“- возмутились в ”Стоп Свавіллю".

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Автор: УНИАН