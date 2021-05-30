Автомобиль со звуком не хотели пропускать на Банковую.

Сегодня, 30 мая, в центре Киева, на Банковой собрались участники акции в поддержку Сергея Стерненко "Покажите нам справедливость".

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, на площади перед Офисом президента собрались более тысячи человек.

Читайте такжеАкция на Банковой: лидеру движения "Гонор" смягчили меру пресечения

Следует отметить, что с обеих сторон Банковой стоят полицейские.

Полиция проверяет содержимое рюкзаков и сумок у тех, кто пришел на акцию.

Возле ОП установлен временный металлический забор, за которым стоят полицейские и нацгвардийцы.

Участники акции разместили перед центральным входом в Офис президента небольшую инсталляцию в виде коллажа, на котором изображен портрет, состоящий из половины лица Зеленского и Александра Лукашенко.

Основные месседжи, которые звучали во время акции касались того, что на апелляционный суд одесской области оказывается беспрецедентное давление для того, чтобы коллегия судей оставила в силе приговор Стерненко.

Участники акции призвали президента вмешаться, чтобы не допустить давления на судей. Они заявили, что рассчитывают лишь на одно справедливое решение от суда, которое подразумевает снятие всех обвинений против Стерненко и оправдательный приговор для него.

По словам участников акции, если Стерненко оставят за решеткой и признают виновным, это будет означать отсутствие справедливости и то, что суд принял решение под политическим давлением.

Участники акции заявили, что надеются завтра увидеть Стерненко на свободе, в противном случае они пообещали снова собраться завтра вечером на Банковой и действовать уже другими методами.

Сейчас люди уже начинают расходиться из-под Офиса президента.

Акция прошла мирно. Участники акции в этот раз не зажигали файеры, а ограничились только плакатами и баннерами преимущественно сатирического направления в адрес главы МВД Арсена Авакова, а также призывами к Зеленскому не становиться диктатором. Много плакатов было в поддержку Сергея Стерненко.

Дело Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

20 мая в суд впервые явился Щербич, 21 мая рассмотрение жалобы продолжилось.

21 мая 2021 года стало известно о том, что решение апелляционного суда по делу Стерненко объявят 31 мая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк