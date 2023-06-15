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24 февраля 2022 года Николаевская пивоварня вынужденно остановила производство. Из-за ее расположения в зоне боевых действий, это решение было необходимым, чтобы обезопасить сотрудников. За время простоя завод получил повреждения: в результате ракетных обстрелов сильно пострадали 3 склада пивоварни, при этом, основной склад был почти полностью разрушен. 

Однако, несмотря на огромные убытки и потерю части оборудования, "AB InBev Efes Украина" осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников. 

"К запуску пивоварни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодня мы восстановились и работаем. Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей", – рассказывает директор пивоварни Александр Балахнов.

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Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023
Фото AB InBev Efes Украина 15 июня 2023

На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы воочию увидеть, как работает пивоварня, ведь сейчас все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЕГа) уже полностью восстановлены и начали полноценное производство любимых брендов миллионов украинцев: в частности, очень ждали возвращения настоящей Николаевской легенды — пива "Янтарь" и других любимых брендов, таких как "Белое", "Белая ночь", "Черниговское светлое", "Титан" и "Рогань традиционное". 