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24 февраля 2022 года Николаевская пивоварня вынужденно остановила производство. Из-за ее расположения в зоне боевых действий, это решение было необходимым, чтобы обезопасить сотрудников. За время простоя завод получил повреждения: в результате ракетных обстрелов сильно пострадали 3 склада пивоварни, при этом, основной склад был почти полностью разрушен.

Однако, несмотря на огромные убытки и потерю части оборудования, "AB InBev Efes Украина" осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников.

"К запуску пивоварни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодня мы восстановились и работаем. Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей", – рассказывает директор пивоварни Александр Балахнов.

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На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы воочию увидеть, как работает пивоварня, ведь сейчас все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЕГа) уже полностью восстановлены и начали полноценное производство любимых брендов миллионов украинцев: в частности, очень ждали возвращения настоящей Николаевской легенды — пива "Янтарь" и других любимых брендов, таких как "Белое", "Белая ночь", "Черниговское светлое", "Титан" и "Рогань традиционное".