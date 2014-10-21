38% жителей Донбасса негативно оценивают качество своей жизни – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации гуманитарной карты потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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«38% людей отмечают, что терпеть сложившуюся ситуацию невозможно. Среди всех опрошенных нами людей за 20 лет не было ситуации, когда такое большое количество людей имели такой низки потенциал «прочности». Наиболее сложная ситуация там, где идут военные действия или сильно пострадала инфраструктура. В то же время люди говорят, что ситуация изменилась и изменяется к лучшему – частично благодаря прекращению огню, частично благодаря тому, что начались восстановительные работы, возобновление инфраструктуры, благодаря гуманитарной помощи», - сказала Харченко.

Также эксперты отмечали, что основные причины проблем в Луганской и Донецкой областях - рост цен, невыплата пенсий и заработных плат бюджетникам, соответственно – отсутствие средств для покупки продуктов и медикаментов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Гуманитарный штаб Рината Ахметова презентовал гуманитарную карту потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях. Карта содержит детальную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах, а также характеризует гуманитарную ситуацию в регионе, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, связи, воды, работу больниц, школ, транспорта.

Созданию карты предшествовало комплексное исследование КМИС, проведенное по заказу Гуманитарного штаба Ахметова и «Поможем ТВ» в период с 13 сентября по 15 октября методом телефонного интервью.