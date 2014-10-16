Более половины украинцев считают критической ситуацию в стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в презентованных во время круглого стола "Украина: общество на рубеже. Результаты социологического мониторинга Института социологии НАН Украины 1992-2014 гг." результатах мониторинга по изменению ситуации в регионах Украины в политическом смысле после революции 2013-2014 годов.

Согласно полученным данным, ощущение кризиса в политической сфере в 2014 году обострилось. По результатам исследования, 40,82% респондентов отметили, что политическую ситуацию в Украине можно обозначить как напряженную, а 55,4% - как критическую и взрывоопасную.

“Последний показатель является беспрецедентно высоким за все годы наблюдений, начиная с 1998 года”, - говорится в мониторинге.

Для сравнения, в 2012 году таких ответов было лишь 17,2%.

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На фоне значительного роста напряженности в обществе - с 28,8% в 2012 году до 41% в 2014 году - в оценках своего будущего опрошенные чаще всего отмечают надежду (48,6%), оптимизм (24,2%), тревогу (39,9%), страх (18,2%), безысходность (менее 9%).

“Данные исследования дают основания для утверждения об определенном запасе прочности, что позволяет большинству населения встречать новые вызовы, опираясь на предыдущий жизненный опыт, и с уверенностью смотреть в будущее. В Украине пока наблюдается достаточно стабильное положение вещей в повседневной жизни населения, большинство респондентов во всех регионах не жалуется на ухудшение местных условий”, - говорится в мониторинге.

Кроме того, отмечается, что из-за нестабильной экономической ситуации видоизменилась структура досуга украинцев. В частности, люди чаще отказываются от дальних путешествий, чаще подрабатывают, рыбачат, занимаются охотой, ограничивают не продуктовые покупки. Также украинцы стали несколько меньше времени уделять СМИ.

Репрезентативный для взрослого населения Украины опрос был проведен Институтом в рамках социологического мониторинга 1992-2014 гг. В июле-августе 2014 г. было опрошено 1800 жителей всех регионов Украины (за исключением АР Крым). Погрешность - 2,5%.