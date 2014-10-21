Боевики вызвали взрыв на территории донецкого завода, потому что хотели сделать взрывчатку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Относительно вчерашнего взрыва, который произошел на территории захваченного террористами Донецкого казенного завода химических изделий, сообщаем следующее: после захвата боевиками данного завода, на складах которого осталось значительное количество взрывоопасных веществ, террористы пытались наладить выпуск взрывчатки», - сказал Лысенко.

«По оперативным данным и по оценкам экспертов-взрывотехников, взрыв на заводе, скорее всего, произошел из-за несоблюдения боевиками требований технологического процесса», - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября днем в Донецке прозвучал мощный взрыв. Взрывная волна прокатилась по всему городу. По сообщению местных жителей, во многих районах в домах выбиты не только оконные стекла, но и полностью оконные рамы.