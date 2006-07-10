Среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Иркутске, украинцев не было

По состоянию на 8.00 граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего 9 июля катастрофу в Иркутске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Дело находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Российской Федерации и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, в Иркутске в ночь на 9 июля при посадке разбился пассажирский самолет А-310, выполнявший рейс Москва-Иркутск. Лайнер вылетел за пределы взлетной полосы, врезался в здание и загорелся. Погибли 122 человека. Всего на борту находились 203 человека.