Среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Иркутске, украинцев не было
09:46, 10 июля 2006Общество
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Об этом сообщил МИД
По состоянию на 8.00 граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего 9 июля катастрофу в Иркутске.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Дело находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Российской Федерации и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Как сообщалось, в Иркутске в ночь на 9 июля при посадке разбился пассажирский самолет А-310, выполнявший рейс Москва-Иркутск. Лайнер вылетел за пределы взлетной полосы, врезался в здание и загорелся. Погибли 122 человека. Всего на борту находились 203 человека.
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