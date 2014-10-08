Боевики под Красным Лиманом взорвали железнодорожные пути, а на Луганщине обстреляли ТЭС
21:04, 08 октября 2014Общество
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Штаб АТО уверяет, что под Мариуполем ситуация контролируется украинскими военными.
Боевики активно обстреливают город Счастье / ТСН
По данным СНБО, боевики не прекратили обстрелы, а только сократили их количество. Со времени последней договоренности о прекращении огня, они обстреливали украинских военных не меньше десятка раз.
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Ночью под обстрел попали Красногоровка и Донецк. За последние сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 12 человек ранены.
Под Мариуполем - ситуация контролируется, уверяют в штабе АТО, но боевики не прекращают попыток прорваться в город с разных сторон. Военным приходится проводить контрдиверсионные зачистки.
Под Красным Лиманом взорвали рельсы, а на Луганщине обстреляли ТЭС
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