В Украине наконец-то формируется единая нация - социолог

Украинцы выдержат и холодную зиму, и ухудшение качества жизни в период кризиса, если народ будет единым.

Об этом рассказала академик НАН Украины и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью журналу "Новое время".

"Сейчас есть чувство, что от нас что-то зависит. Что мы - не стадо, которое направляют в общий загон. Это очень сильное отличие от 2004 года - тогда все стояли за Ющенко, а сегодня каждый стоит за себя", - говорит эксперт.

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Либанова отмечает, что в социальных исследованиях последних лет все сильнее росло убеждение "от меня ничего не зависит". Но она ожидает, что в свежих опросах украинцы увидят заметное развитие по этому вопросу.

"Тешу себя надеждой, что в Украине сейчас наконец-то формируется единая нация. Молодежь просто охватил патриотизм. Не идеологическим может быть только очень развитое, зрелое общество. А нашему обществу быть таким - это лишиться защиты. Так что когда дети ходят в вышиванках и поют гимн - это очень правильно", - резюмирует социолог.

Продолжение интервью Эллы Либановой читайте в печатном выпуске издания "Новое время" 3 октября.