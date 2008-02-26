Гурвиц сладко пел на ушко инспекторов УЕФА

В Одессе будут выполнены все требования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касающиеся подготовки к возможному проведению в городе матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверил членов инспекционной группы УЕФА мэр города Эдуард ГУРВИЦ.

По его словам, в частности, будет реконструированы стадион «Черноморец», международный аэропорт, построены резервный стадион в Лузановке, ряд паркингов и гостиниц, включающие не менее трех с половиной тысяч четырех- и пятизвездочных гостиничных номеров. Мэр также добавил, что спортсменов и болельщиков ждут в городе теплые встречи, поскольку «одесситы очень гостеприимны».

Координатор инспекционной комисии УЕФА Матело ГАМБУТО повторил мнение, что у Одессы есть реальные шансы перейти из резерва в список основных городов, в которых состояться матчи Евро-2012, если все подготовительные работы будут выполнены надлежащим образом.

Члены инспекции обратили особое внимание руководства города на реконструкцию стадиона «Черноморец» и международного аэропорта «Одесса», поскольку многие болельщики будут прибывать на матч именно воздушным транспортом.

Как сообщал УНИАН, члены комиссии УЕФА ранее высказали предположение, что Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций может принять решение о переводе Одессы из статуса резервного города в список основных городов, где будут проходить матчи Евро-2012, поскольку в некоторых основных городах имеются «определенные сложности в подготовке» к Чемпионату.