Миграционная служба разработала порядок выдачи переселенцам из Крыма регистрации на материке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГМС Украины.

Как отмечается в сообщении, проект приказа разработан в соответствии с недавно внесенными Верховной Радой Украины изменениями в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Предусматривается, что справка будет выдаваться гражданам, зарегистрированным на территории Крыма, в день обращения и на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, в который вносятся сведения о местожительстве, и письменного заявления.

В справке будет указан адрес, по которому гражданину может быть вручена официальная корреспонденция. При этом сведения (отметка) о месте пребывания такого лица вноситься в его паспорт не будут, отмечают в миграционной службе.

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В настоящее время проект приказа подан на подпись министру внутренних дел Украины. После утверждения приказ в установленный срок будет направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Выдавать справки миграционная служба сможет только после официального опубликования зарегистрированного в установленном порядке приказа, объяснили в пресс-службе.

Для получения отмеченной справки крымчанам необходимо будет обращаться в территориальные подразделения ГМС Украины по месту пребывания, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в августе Верховная Рада приняла изменения к Закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Документ предусматривает, что граждане Украины, которые проживают в Крыму или переселились с полуострова, смогут зарегистрироваться на материке без изменения прописки - им будут выданы справки, которые подтверждают место их пребывания.