В Донецке боевики запретили узкопрофильным врачам выезжать на вызовы в другие города

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на вице-губернатора-директора Департамента здравоохранения ОГА Елену Петряеву.

По ее словам, сегодня сфера здравоохранения в области находится в сложной ситуации, так как из-за оккупации части территории она, по сути, разделена на две части – одну контролируют «ДНР», вторую – украинская власть.

Читайте такжеТеррористы "ДНР" национализировали все медучреждения и заключают трудовые договора с врачами

На тех территориях, где руководит так называемая «ДНР», действует «министерство здравоохранения», которое пытается переподчинить себе областные медучреждения и больницы в тех городах и районах, где проходит АТО. На таких территориях не выплачивается зарплата врачам, сами учреждения не финансируются.

Что касается больниц, расположенных на территории, подконтрольной украинской власти, то их финансирование осуществляется в полном объеме.

Говоря о работе санитарной авиации и в целом Центра экстренной медико-санитарной помощи, Петряева сообщила, что главная диспетчерская по-прежнему находится в Донецке и остается под контролем «ДНР». Руководители этой организации запретили выезд узкопрофильных врачей центра для оказания помощи жителям других городов области. В Донецке также осталась большая часть реанимобилей.

Читайте такжеВ пяти районах Донецка слышны залпы и взрывы

«Те станции скорой помощи, которые работают на освобожденных территориях, выезжают на вызовы в обычном режиме», - сообщила Петряева.

Кроме того, она подчеркнула, что жители области, которым необходимы консультации узких специалистов, могут свободно обращаться в аналогичные медучреждения в других областных центра Украины.

Как сообщал УНИАН, террористы «Донецкой народной республики» на контролируемой ими территории «национализировали» все медучреждения и заключают трудовые договора непосредственно с врачами больниц. По информации медицинских работников нескольких больниц в Донецке и Макеевке, так называемое «министерство здравоохранения «ДНР» ликвидировало областное, все городские и районные управления и отделы здравоохранения, работников этих структур направили на места в больницы. Всех врачей в медучреждениях обязали подписать трудовые соглашения с «министерством здравоохранения «ДНР», а те, кто был не согласен, уволили.

Медработники отметили, что заработную плату им также обещали платить из бюджета «ДНР».