Луганск не может полностью возобновить энергоснабжение из-за слабого напряжения - горсовет

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета со ссылкой на первого заместителя мэра Манолиса Пилавова, на сегодняшний день основной задачей остается полноценное снабжение водой всех районов города.

"Говорить о полномасштабном подключении жилого фонда к электроснабжению не приходится, пока из необходимых 200 МВт мы получаем на город лишь 40. Поэтому в данный момент на первом месте остаются стратегические объекты. Кстати, нам удалось подать свет в большинство домов, оборудованных электроплитами (из 58 существующих проблемными остаются 5). По другим направлениям городские коммунальные предприятия практически вошли в штатный режим работы", - отметил Пилавов.

Читайте также103 населенных пункта на Донетчине все еще без света

По его данным, сейчас идет системная подготовка города к отопительному сезону. Дома и социальные объекты практически готовы принять теплоноситель, опасение вызывают те здания, которые пострадали во время обстрелов, но мы работаем над устранением аварийных ситуаций.