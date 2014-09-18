В Луганске продолжаются восстановительные работы, из города вывозят мусор

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета со ссылкой на первого заместителя мэра Луганска Манолиса Пилавова, руководители городских коммунальных предприятий заверили, что все работы по восстановлению нормального жизнеобеспечения Луганска, а также по подготовке к предстоящему отопительному сезону ведутся согласно плану и постепенно входят в штатный режим.

Читайте такжеВ Луганске бывшие "беркутовцы" перешли на сторону "ЛНР" – СМИПилавов отдельно обратился к директору КП «Центр утилизации отходов» с требованием уделить особое внимание ликвидации свалок и вывозу мусора с территории Луганского аграрного университета, поскольку в ближайшее время там возобновится учебный процесс.

Читайте такжеВ Луганске вооруженные люди захватили университет и арестовали проректораКроме этого, зам мэра распорядился в пятницу, 19 сентября, предоставить весь коммунальный грузовой транспорт, не задействованный в экстренных работах, в распоряжение «Центра утилизации отходов» для массированного вывоза строительного и бытового мусора, ликвидации свалок, в том числе и стихийных, со всей без исключения территории города.

Пилавов также добавил, что городская власть обращается ко всем жителям, к комитетам самоорганизации населения с просьбой помочь коммунальщикам с погрузкой мусора , т.к. рабочих рук не хватает.