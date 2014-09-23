В Донецке боевики похитили двух пассажиров автобуса

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию обратилась жительница г. Лисичанска Луганской области с заявлением о том, что в г. Донецке на блокпосту в микрорайоне Широкий неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме незаконно задержали и удерживают ее 34-летнего мужа и 30-летнего брата, которые находились в качестве пассажиров в автобусе «Северодонецк-Бердянск».

Читайте такжеТеррористы похитили 4 преподавателей Луганского госуниверситета внутренних делПо данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или сопровождавшееся причинением ему физических страданий, или с применением оружия). Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко, по состоянию на 19 сентября в списках пленных и пропавших без вести в Донецкой и Луганской областях остаются 2,4 тысячи военных и гражданских лиц.