В Умани перекрыли улицы и ввели пропускной режим из-за прибытия хасидов

В пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области сообщили, что в городе ограничено движение по улицам: Освободителей, Школьной, Садовой, Челюскинцев, Пушкина, Белинского, Тургенева, Софии Перовской, Кулика, переулкам Островского, Белинского и Толстого.

Читайте такжеВ Израиле отметили, что количество паломников-хасидов в Умани в этом году увеличится

Ограничение на движение по этим улицам будет действовать до 30 сентября. Движение ограничено для всех транспортных средств, кроме автобусов с паломниками, транспорта, который будет обслуживать территорию, и водителей авто, живущих на указанных улицах.

С сегодняшнего дня районы наибольшего скопления хасидов перекрыты семью контрольно-пропускными пунктами. Действуют несколько видов пропусков: для местных жителей, предпринимателей и гостей.

Как сообщал УНИАН, в город Умань Черкасской области в этом году на празднование 5775 иудейского Нового года Рош Ха-Шана, который будет отмечаться 24 сентября, несмотря на сложную ситуацию в Украине, ожидается приезд рекордного числа хасидов - свыше 35 тыс. из 25 стран. В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана в Умани встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля.