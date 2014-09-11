В Израиле отметили, что количество паломников-хасидов в Умани в этом году увеличится

В Умань Черкасской области в этом году на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана 24 сентября, несмотря на сложную ситуацию в Украине, приедут свыше 35 тысяч паломников-хасидов из 25 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Государства Израиль Фаина Киршенбаум во время встречи с председателем Черкасской облгосадминистрации Юрием Ткаченко.

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По ее словам, в этом году количество паломников значительно увеличится по сравнению с прошлым годом. Также увеличится количество хасидов из Израиля, и они не боятся ехать в Украину.

Как сказала Киршенбаум, для безопасности жителей Умани и хасидов из Израиля приедут 18 полицейских вместо 12 (как в прошлом году). Также в Умани в этом году будет работать консульский отдел Посольства Государства Израиль в Украине.

Как сообщил журналистам посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, «удовлетворены все наши просьбы, касающиеся безопасности паломников, а мы в свою очередь будем стремиться удовлетворить все пожелания местных властей». Он отметил, что у хасидов сложился хороший диалог с местными общественными организациями.

Председатель Черкасской ОГА Ткаченко подчеркнул, что визит израильской делегации в непростое для Украины время воспринимается как еще одно проявление поддержки со стороны этого государства. Он поблагодарил израильтян за помощь в лечении украинцев, которые пострадали во время событий на Майдане и в зоне АТО.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана в Умани встретили почти 30 тысяч паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма.

Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.