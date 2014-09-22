Лакшми Миттал обещает поддерживать семьи погибших в АТО сотрудников криворожского меткомбината

Об этом говорится в публикации в корпоративной газете комбината «Металлург», которая цитирует Миттала.

По его словам, с начала военного конфликта более 260 сотрудников «ArcelorMittal Кривой Рог» были мобилизованы на службу в украинские Вооруженные силы, восемь из них погибли, один пропал без вести, еще трое получили тяжелые ранения.

При этом Миттал выразил соболезнования семьям и коллегам погибших, а также пообещал оказывать поддержку этим семьям.

Читайте такжеНа Донетчине погибли около 2000 бойцов АТО - заместитель Коломойского«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать семьи работников, которые погибли во время военных действий», - подчеркнул Миттал, не уточнив при этом, о какой помощи идет речь.

В то же время он надеется, что перемирие на востоке Украины будет устойчивым.

«Я искренне надеюсь, что вскоре Украина вернется к нормальной жизни, и на востоке Украины установится мир», - отметил Миттал.

Читайте также"Арселормиттал Кривой Рог" за год сократил убыток почти вдвоеОн сообщил, что комбинат благодаря слаженной работе металлургов сохраняет производственный процесс на запланированном уровне. При этом Миттал подчеркнул, что в нынешних условиях военной нестабильности на предприятии будет уделено больше внимания безопасности сотрудников, поскольку через стрессовые ситуации может снижаться концентрация внимания в ходе производства, вследствие чего может возникнуть угроза здоровью и жизни работников комбината.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция.

5 сентября в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. В тот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба ВС Украины прекратить огонь в зоне АТО. Несмотря на это, обстановка в регионе остается напряженной. Фиксируются неединичныеслучаи нарушения перемирия террористами и российской армией.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Арселормиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позже - на "Арселормиттал Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.