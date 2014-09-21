За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 8 – ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, ситуация около границ Украины остается неспокойной.

Читайте такжеЗа сутки силовики уничтожили около 40 боевиков, две пушки и "Град"«Вчера около 18.00 пограничный наряд, пребывающий около населенного пункта Шевченко, около Мариуполя, был обстрелян группой неизвестных лиц. Пограничники заняли оборону и открыли огонь в ответ. Российские наемники вынуждены были отступить», - сказал Лысенко.

Читайте также2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТОКак сообщал УНИАН, в зоне АТО идут активные бои, несмотря на перемирие. В частности, за сутки боевики обстреляли позиции украинских военных около 24 населенных пунктов и донецкого аэропорта.