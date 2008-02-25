В Киеве судят четырех генералов, причастных к Скныливской трагедии

Сегодня в Киеве Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов военно-воздушных сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скныливском аэродроме (Львов), в результате которого погибли 77 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебное заседание из Львова приехали несколько пострадавших.

На заседании присутствовали первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами Сергей ОНИЩЕНКО, бывший главнокомандующий ВВС генерал-полковник запаса Виктор СТРЕЛЬНИКОВ, бывший заместитель главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенант запаса Александр ВОЛОШЕНКО и бывший заместитель начальника по боевой подготовке генерал-майор запаса Владимир АЛЕКСЕЕВ, их адвокаты и адвокаты пострадавших.

В начале судебного заседания пострадавшая Светлана АТАМАНЮК заявила отвод председателю судебной коллегии Виталию ЗАГОРУЙКО. Свое ходатайство она обосновала тем, что председатель может предвзято относиться к рассмотрению дела. Кроме того, он не сообщил ей о времени и месте начала судебного заседания.

Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, не нашла законных оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, для отвода, и ходатайство С.АТАМАНЮК оставила без удовлетворения.

В свою очередь, другой пострадавший Иван КУЦ обратился в суд с ходатайством перенести рассмотрение дела во Львов, поскольку подавляющее большинство пострадавших проживают именно там, и у них нет возможности по тем или другим причинам принимать участие в судебных заседаниях в Киеве.

Судьи, посоветовавшись на месте, пришли к выводу, что поскольку суд дислоцируется в Киеве, то рассмотрение уголовного дела будет проводиться в столице. Однако суд решил проводить, когда это будет необходимо, выездные заседания во Львове для того, чтобы не нарушать прав пострадавших, которые имеют возможность давать свои пояснения на определенных стадиях судебного процесса.

В решении суда отмечалось, что о времени и дате выездных заседаний участники процесса будут проинформированы дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылив в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, среди них 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам.

В настоящее время наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.