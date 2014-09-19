На выходных в Украину придут заморозки и начнутся дожди

Уже в воскресенье влажный атмосферный фронт с запада Европы принесет сначала на запад, а затем и в северные области дожди. Вечером 21 сентября на западе возможны сильные осадки и порывистый ветер, передает Opogode.ua.

Температура воздуха будет колебаться в пределах ночью +5+12 градусов, на северо-востоке местами заморозки 0-4 градуса, днем +17+23, на западе и юге до +23+26 градусов.

В западной части 20 сентября еще будет преобладать сухая погода, вечером появятся небольшие дожди, 21 сентября пройдут небольшие и умеренные дожди, вечером - сильные осадки и порывы ветра до штормовых 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+12, днем +20+26 градусов.

В северных областях существенных осадков не ожидается, 21 сентября в Житомирской и Киевской областях пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +5+10, 20.09 местами заморозки 0-4 градуса, днем +19+23, местами +17+19 градусов.

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В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +6+11, днем ​​+18+24 градуса.

На востоке Украины - в основном сухо. Температура воздуха ночью +4+9, местами заморозки 0-4 градуса, днем +17+23 градуса.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +8+14, днем +20+26 градусов.

В Киеве 20 сентября осадков не ожидается, 21 сентября во второй половине дня местами локальные дожди. Температура воздуха ночью +6+10, днем +17+21 градус.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.