При артобстреле в Донецке погибли двое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета. "С утра вблизи донецкого аэропорта продолжаются ожесточенные бои. В результате боевых действий вновь сильно пострадала инфраструктура и жители Киевского района. В местах попадания снарядов возникли пожары, ликвидацией которых занимались наряды ГСЧС в Донецкой области. Взрывной волной выбило часть окон в домах», - сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

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Согласно сообщению, в частном секторе горят несколько домов, куда пожарные наряды не могут доехать из-за непрекращающихся обстрелов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в результате массированного артобстрела северной части Киевского района повреждены газовые трубопроводы.