В Донецке снова обстреливают жилые районы

В частности, снаряды попали в СТО и похоронное бюро рядом с «Солди» на ДОКе в Куйбышевском районе. Пользователи социальных сетей пишут, что убиты двое мирных граждан.

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Зафиксировано также попадание снарядов по ул. Матросова и Цимлянская, 21 - 24: во дворы домов попали осколки. На ул. Фрунзе — большая воронка, сообщает 62.ua.

В Петровском районе снаряды упали в районе рынка "Трудовские", террикон шахты и АЗ «Лукойл», район складов и на территорию психбольницы.