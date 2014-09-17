ЕС призвал боевиков придерживаться режима прекращения огня на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

По ее словам, ЕС продолжает отслеживать ситуацию о выполнении режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеБоевики совершают провокационные обстрелы представителей ОБСЕ «Мы видим сообщения об обстрелах в Донецке. И мы это осуждаем. Нам также известно, что несколько дней назад был случай в городе, свидетелями которого стали наблюдатели от ОБСЕ, и они вынуждены были покинуть (город). В этом контексте мы призываем все стороны полностью выполнять режим прекращения огня и гарантировать безопасность работы наблюдателей от ОБСЕ», - заявила Косьянчич.

Читайте такжеРоссийские войска и боевики обстреляли позиции силовиков возле 6 населенных пунктовКак сообщал УНИАН, 5 сентября участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00 5 сентября.

Однако террористы и российская армия нарушают перемирие.