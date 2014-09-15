Из Хмельницкой области 16 милиционеров патрульной роты поехали в зону АТО

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Михаил Симашкевич, милиционеры сменят на востоке 14 военнослужащих из Национальной гвардии, которые вернулись домой.

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"Нацгвардейцев мы наградили отличиями "За заслуги перед городской общиной"", - добавил мэр.

В целом, в АТО принимают участие около 200 жителей Каменец-Подольского.