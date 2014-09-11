При обстреле боевиками автобуса погибли девушка и младенец
19:23, 11 сентября 2014Общество
0 0
Боевики обстреляли пассажирский автобус, в результате чего погибли 2 человека.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. "10 сентября сепаратистами был обстрелян рейсовый пассажирский автобус, который следовал из города Харькова в город Первомайск. В автобусе находились 18 пассажиров. Погибла 18-летняя девушка и 10-месячный младенец", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики на Донбассе задерживают людей без местной прописки на "неопределенный срок"
Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ обнародовала запись перехваченного разговора сепаратистов, в котором они рассказывают как обстреливали город Авдеевка после оглашения режима перемирия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter