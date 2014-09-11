При обстреле боевиками автобуса погибли девушка и младенец

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. "10 сентября сепаратистами был обстрелян рейсовый пассажирский автобус, который следовал из города Харькова в город Первомайск. В автобусе находились 18 пассажиров. Погибла 18-летняя девушка и 10-месячный младенец", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ обнародовала запись перехваченного разговора сепаратистов, в котором они рассказывают как обстреливали город Авдеевка после оглашения режима перемирия.