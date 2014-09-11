СНБО разработала планы эвакуации населения в случае экологической катастрофы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Рассматривается любая ситуация и в соответствии с этой ситуацией будет принято решение о введении любого режима на востоке Украины, это не обязательно специальный режим как в Мариуполе», - отметил он.

«Ситуация может складываться и с боевыми действиями и в отношении химических предприятий, которые находятся во временно оккупированных террористами городах, поэтому в соответствии от ситуации, то ли это будет экологическая катастрофа, то ли что-то другое», - отметил Лысенко.

Читайте такжеМинистр экологии обвинил россиян в уничтожении окружающей среды на Донбассе

Представитель СНБО отметил, что «рассматриваются все ситуации, которые могут возникнуть в дальнейшем, для этого разработаны планы ответных действий эвакуации мирного населения и действия военных в этих ситуациях».