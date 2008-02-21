Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ подтверждает, что Львов не войдет в зону малого пограничного движения с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Варшаве 20 февраля.

В частности, по его словам, Львов и Дрогобыч не будут внесены в список украинских городов, которые войдут в зону малого пограничного движения Украины с Польшей.

Как сказал польский министр, существование этих городов в соглашении о малом пограничном движении "юридически невозможно".

"Мы не можем пойти на то, чтобы было хуже Украине - чтобы наше соглашение, которое после ратификации будет передано на рассмотрение Европейской комиссии, было отклонено Комиссией", - объяснил Р.СИКОРСКИЙ. По его словам, сейчас Европейский Союз разрешает заключать соглашения о малом пограничном движении для облегчения пересечения границы в 30-километровой зоне, в исключительных ситуациях, когда границы административных зон выходят за рамки 30 км, - до 50-километровой зоны. "По делу Львова наше министерство руководствуется законом, поэтому Львов и Дрогобыч не будут включены в зону, о которой идет речь в соглашении", - сказал министр.

Р.СИКОРСКИЙ спрогнозировал, что соглашение о малом пограничном движении между Польшей и Украиной будет подписано в ближайшие несколько недель. Следующий раунд переговоров относительно соглашения состоится в Варшаве.

Как сообщалось, Польша согласилась на расширение пограничной зоны с 30 до 50 км, однако не допускает включения в нее Львова и Дрогобыча, поскольку и без этих населенных пунктов в зону пограничного движения войдет 1,5 млн. жителей вместо запланированных 700 тысяч.