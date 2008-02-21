Милиция заявляет, что она белая и пушистая

В Министерстве внутренних дел заявляют об одностороннем освещении некоторыми СМИ инцидента с участием правоохранителей в Ужгороде 6 февраля.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

"В последние дни в центре внимания общественности находилось немало событий, связанных с деятельностью милиции, которые приобрели широкий общественный резонанс. Этому способствовала, в частности, попытка отдельных средств массовой информации и политиков акцентировать внимание не на объективной картине этих событий, а на вырванных из контекста фактах (нередко и надуманных), которые придают соответствующим сообщениям определенную значимость и остроту, однако искажают реальное состояние дел", - отмечают правоохранители.

Это касается, говорится в сообщении, в частности, событий в городе Ужгороде 6 февраля этого года, "где в одном из ресторанов, по информации некоторых СМИ, произошли едва ли не «боевые действия» между работниками милиции с применением якобы и огнестрельного, и холодного оружия". Между тем, по данным ДОС, как свидетельствуют результаты проведенного Министерством служебного расследования, в упомянутом заведении, где во внеслужебное время (в гражданской одежде и без оружия) отдыхали несколько работников ГАИ и спецподразделения «Беркут», один из присутствующих там жителей Закарпатья спровоцировал с ними конфликт.

"Упомянутому мужчине, который был подвыпивший, почему-то показалось, что один из присутствующих там работников ГАИ безосновательно составил административный протокол о нарушении их знакомым Правил дорожного движения. При этом мужчина вызвал по телефону «на помощь» несколько своих дружков, которые, прибыв на место происшествия, попытались вызвать правоохранителей на улицу, чтобы «поговорить». Упомянутым лицам так и не удалось реализовать свой воинственный запал, поскольку на место происшествия прибыли несколько нарядов милиции, которые локализовали конфликт еще до возможного его перерастания в физическое столкновение между участниками инцидента", сообщили в ДОСМД.

При этом, подчеркивают правоохранители, ни огнестрельное оружие, ни спецсредства правоохранителями не применялись. И, конечно же, вопреки заявлениям некоторых политиков, никакой материальный ущерб ресторану нанесен не был, что подтвердил и владелец заведения, добавили в ДОСМД, отметив, что "соответствующую информацию на протяжении нескольких дней активно комментировал отдел связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, однако она почему-то не заинтересовала ни политиков, ни журналистов".

Также, указывают правоохранители, не менее односторонне сообщали некоторые СМИ о еще одном инциденте, который произошел 19 февраля в Киеве. Речь идет о столкновении между 20-летним гражданином России и 35-летним гражданином Нигерии, которое закончилась госпитализацией обоих участников конфликта.

"Некоторые горячие головы, не ожидая официальных разъяснений, поспешили назвать упомянутое происшествие конфликтом на расовой почве. На самом же деле, как свидетельствуют результаты проведенной Министерством проверки, в упомянутом супермаркете двое молодых людей затеяли спор относительно места в очереди возле кассы. После словесного спора оба вышли на улицу, где один из мужчин ударил оппонента ножом в живот, а тот, в свою очередь, нанес сопернику рубленую рану головы с использованием предмета, похожего на топорик", - сообщают правоохранители. По их словам, именно такой сценарий развития событий подтвердили и работники, и посетители супермаркета.

Как отмечают в ДОСМД, "искажение действительных обстоятельств и последствий таких событий приводит не только к обману общества, но и дает повод некоторым горе-политикам манипулировать общественным мнением. Цель у них одна - дискредитировать как Министерство внутренних дел, так и милицию в целом".

Министерство внутренних дел заявляет, что его деятельность не может быть и не будет разменной монетой в политических игрищах, а последовательно будет выполнять определенные законодательством полномочия и обязанности. В то же время МВД Украины и в дальнейшем будет оставаться верным принципу открытости для общества, в том числе для представителей средств массовой информации, и ожидает от них не только справедливой критики, но и объективности и профессионализма, отмечают в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.