Ющенко во Франции нашел «полное понимание»

Украина продолжит активные переговоры и консультации с европейскими странами о поддержке присоединения к Плану действий по членству в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью журналистам после переговоров с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

В.ЮЩЕНКО назвал переговоры продуктивными, полезными и соответствующими интересам Украины.

Говоря о евроатлантических устремлениях Украины, Президент заметил, что нашел «полное понимание в этом вопросе».

Отвечая на вопрос, изменила ли французская сторона свою позицию, высказанную госсекретарем Франции Жан-Пьером ЖУЙЕ о неготовности Украины присоединиться к ПДЧ на саммите в Бухаресте, В.ЮЩЕНКО заметил: «Президент Франции остался на прекрасной позиции».

На уточняющий вопрос, поддержит ли Франция присоединение Украины к ПДЧ, В.ЮЩЕНКО ответил, что он исключительно доволен характером дискуссии и ее содержанием.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что исключительным правом Украины является формирование основ своей оборонной политики.

«И Франция всячески разделяет эти украинские устремления. Сегодня, по моему мнению, очень важно провести активные консультации в кругу наших европейских друзей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что в ходе встречи с Н.САРКОЗИ обсуждал вопрос подписания усиленного соглашения между Украиной и ЕС.

«Сейчас мы говорим о том формате соглашения, который бы дал европейскую перспективу для Украины, и это является сутью политической части усиленного соглашения», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что по этому вопросу Украина находит полное понимание с французской стороной. По словам Президента, в ближайшее время будет согласована формулировка (ассоциированное членство, политическое партнерство и тому подобное) этого соглашения, переговорам будет придан динамизм.

«В ближайшее время мы будем свидетелями очень серьезных позитивных сигналов для Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь Франции по европейским делам Жан-Пьер ЖУЙЕ накануне заявил, что ряд европейских стран, в частности, Франция, не поддержат на апрельском саммите НАТО в Бухаресте заявку Украины на присоединение к Плану действий по членству в альянсе.

“Так же, как и другие наши партнеры, в частности Германия, мы считаем, что это несколько рано: нужно дать больше времени, чтобы Украина выполнила свою работу. Спешка не будет полезной”, - сказал Ж.ЖУЙЕ.