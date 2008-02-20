В Киеве повредили мемориальный дом Шевченко

Неизвестные злоумышленники сегодня ночью нанесли ущерб мемориальному дому Тараса Шевченко по улице Вышгородская, 5.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в администрации музея.

В администрации сообщили, что неизвестные сорвали деревянные доски с крыльца дома, таким образом серьезно повредив его.

В музее обращают внимание, что этот акт вандализма произошел сразу после того, как в мэрию было направлено представление о предоставлении музею в пользование земельного участка, на котором находится усадьба-музей, и начались подготовительные работы по строительству ограждения.

В администрации музея этот поступок расценивают как своеобразное предупреждение от определенных лиц, которые выступают против передачи этого земельного участка в пользование музею.

Мемориальный дом “Хата на Приорке”, где Тарас Шевченко жил в 1859 году, принадлежит Национальному музею Т.Шевченко.