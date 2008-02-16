Вступление Украины в ВТО благоприятно отразится на рыбной отрасли

Вступление Украины в ВТО позитивно отразится на развитии рыбной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Владимир ВОЛКОВ.

По мнению В.ВОЛКОВА, вступление Украины в ВТО - очень хороший стимулятор процессов в этой сфере. «Мы не боимся вступления в ВТО. Мы готовимся к этому», - сказал В.ВОЛКОВ. По его мнению, важно, чтобы в этом процессе государство пошло на встречу. «Сегодня нужно две уступки: со стороны государства – создать экологическую комиссию и повернуться лицом к флоту. Если эти два вопроса будут решены, и нас присоединят к дотации, которые имеют производители аграрной продукции, и нам еще, на десерт, дадут небольшую дотацию на топливо (для рыболовецких суден – УНИАН), то цена на рыбу упадет сразу, конкуренция будет хорошей, и никакая ВТО нам не страшна», - пояснил В.ВОЛКОВ.