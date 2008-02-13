Частные перевозчики в Киеве требуют повысить тарифы

Частные перевозчики обещают перекрыть движение на киевских дорогах, если столичная власть не даст согласия на повышение платы за проезд маршрутных такси.

Как сообщает “Газета по-киевски ”, об этом сообщил председатель профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК, комментируя планы Киевской горгосадминистрации удерживать тарифы на проезд в маршрутных такси и планы заменять частных перевозчиков коммунальными.

По его словам, частники потратили деньги на покупку микроавтобусов, а теперь столичная власть хочет отобрать у них этот бизнес. Поэтому предприниматели обещают устроить акцию протеста, заблокировав на киевских дорогах движение транспорта.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года частные перевозчики Киева заявляли о возможной приостановке своей работы, если городские власти не дадут согласия на повышение тарифов на проезд в маршрутках.

Руководители 42-х киевских компаний, специализирующихся на маршрутных автоперевозках, поставили перед КГГА ультиматум: либо до декабря городские власти повышают тарифы на проезд, либо частные перевозчики будут вынуждены прекратить работу. Частные структуры потребовали от городских властей увеличить стоимость проезда на 25-30% (с 0,75-1,75 грн. до 1-2,25 грн.).

В КГГА заявили, что ни о каком повышении тарифов на проезд в общественном транспорте как минимум до Нового года речи быть не может. Столичная власть согласилась изучить ситуацию и подумать, каким образом помочь частным перевозчикам.

8 февраля этого года во время интернет-конференции первый заместитель главы Киевской горгосадминистраци Денис БАСС сообщил, что на сегодняшний день 40% общественных перевозок в столице выполняется бизнесменами, а не коммунальным транспортом. Он заявил, что столичная власть разработала стратегию, согласно которой, часть маршрутных такси будет заменена крупногабаритными автобусами, также на некоторых маршрутах будут работать маршрутные такси от коммунальных автопредприятий. Реализовать эту программу планируется за два года.