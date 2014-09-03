Сегодня в Украине будет по-летнему тепло, сухо и солнечно

3 сентября в Украине ожидается комфортная погода. Благодаря господству высокого атмосферного давления в большинстве областей дождей не предвидится. Будет сухо ясно и солнечно.

Температура воздуха будет достигать в течение дня +20+28 градусов, на юге до +30+32 градусов. В западной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+14, в Карпатах местами +5+10 градусов, днем ​​+20+26 градусов. В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+28 градусов. В центральных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +10+16, днем +23+29 градусов. Читайте такжеВ первую неделю сентября продолжится лето На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +23+29 градусов. В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +26+32 градуса. В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+28 градусов. Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.

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