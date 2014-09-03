Сегодня в Украине будет по-летнему тепло, сухо и солнечно
3 сентября в Украине ожидается комфортная погода. Благодаря господству высокого атмосферного давления в большинстве областей дождей не предвидится. Будет сухо ясно и солнечно.
Температура воздуха будет достигать в течение дня +20+28 градусов, на юге до +30+32 градусов.
В западной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+14, в Карпатах местами +5+10 градусов, днем +20+26 градусов.
В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+28 градусов.
В центральных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +10+16, днем +23+29 градусов.
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На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +23+29 градусов.
В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +26+32 градуса.
В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+28 градусов.
Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.