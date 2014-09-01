СМИ: матери тульских срочников рассказали о принудительном подписании контрактов

Об этом телеканалу "Дождь" сообщили матери военнослужащих в/ч 33842. По их данным, 8 солдат подписали контракты самостоятельно, за остальных 19 августа это сделало руководство в/ч. "Солдат уже завтра могут отправить в Луганск", - рассказали их матери.

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Кроме того, они сообщили, что солдаты, а также командиры 5-й роты не выходят на связь уже 2 недели. По данным матерей, они находились на учениях в Ростовской области. "Дождь" пытался получить информацию об этом в комитете солдатских матерей Тульской область, однако на связь с журналистами, а также с матерями военнослужащих они не выходят.

Напомним, ранее сообщилось, о 200 срочниках из Ростовской области, которых заставляли подписывать контракты, в том числе и под угрозой порчи военных билетов. Эту информацию подтвердили родственники 18-летнего солдата-срочника Андрея Вильховика. Сообщения об этом ранее несколько десятков родителей солдат прислали в Комитет солдатских матерей.