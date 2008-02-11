Черновецкий возьмется за «любимое место отдыха каждого киевлянина»

В этом году, согласно поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, начнется реставрация Андреевского спуска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, «Андреевский спуск – это не только любимое место отдыха каждого киевлянина. Он интересен и гостям столицы. В наших планах – сделать его еще более привлекательным, презентабельным культурным центром. В частности, в этом году мы продолжим строительство Театра на Подоле, а уже в следующем году этот объект будет введен в эксплуатацию. В ближайшее время мы планируем сделать красивое освещение фасадов домов, установить хорошие фонари вдоль всего спуска».

Он добавил, что в планах городских властей реконструкция дороги и ограничение движения транспорта Андреевским спуском. Вскоре здесь будет ездить только специализированный транспорт, а жители Киева беспрепятственно будут передвигаться по спуску.

«Единственная проблема в том, что территория Андреевского спуска находится на балансе Подольской райгосадминистрации, а не города. Впрочем, мы сейчас работаем над этим вопросом и ищем компромиссные решения в интересах киевлян», - отметил первый заместитель председателя КГГА.