В Украине усиливают меры безопасности из-за вируса лихорадки Эбола

Украина усилила меры безопасности из-за вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, где бушует эпидемия, которой мир еще не знал. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Чтобы предотвратить занесение вируса в Украину, экипажам самолетов предписано особенно внимательно следить за пассажирами и сообщать о больных на борту. В украинском Министерстве здравоохранения говорят, что больницы и персонал готовы принимать таких больных.

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Вирус чрезвычайно заразен и смертелен - в мире заболело 2473 человека, более тысячи из них умерли. Симптом лихорадки - высокая температура . На третий день кровь перестает сворачиваться, возникают кровоизлияния по всему телу.

Сейчас в Александровской больнице Киева наблюдают за мужчиной, который контактировал с иностранцем, которого в Гвинее госпитализировали с подозрением на лихорадку Эбола.

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"Он здоров, никаких клинических симптомов у него нет мы его изолировали и сейчас думаем, как нам быстрее получить ответ оттуда, чтобы не выдерживать его все полных три недели с момента последнего контакта, чтобы он не лежал в стационаре", - говорит Ольга Голубовская, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Украины.