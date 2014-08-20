За сутки из зоны АТО выехали почти 3,3 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

В целом из зоны АТО выехали почти 100 тыс. мирных жителей, в том числе 34 тыс. детей.

«Из района проведения АТО в другие регионы Украины переселено почти 100 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 34 тыс. детей», - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителяВместе с переселенцами из Крыма в других областях Украины временно размещено свыше 116 тыс. человек.

Больше всего переселенцев принял Киев - 20 тыс. 796 человек, Днепропетровская область - 13 тыс. 969 человек, Запорожская -13 тыс. 660 человек, Харьковская – 13 тыс. 408 человек и Одесская область – 7 тыс. 798 человек.