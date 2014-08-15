На Майдане избили журналистов, которые снимали уборку "йолки"

На Майдане Независимости неизвестные избили журналистов и стримеров канала Spilno.TV, которые снимали уборку майдановской "йолки".

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

Отмечается, что сегодня около 16.30 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что неизвестные избили журналистов на столичном Майдане Незалежности.

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"По прибытию на место правоохранители установили, что на журналистов канала и стримеров Spilno.TV напала группа неизвестных и нанесла им телесные повреждения. В результате одного человека направили в больницу для получения медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Для установления обстоятельств происшествия правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев. В больницу, в которой находится пострадавший, направлена следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления столичной милиции.

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По информации Телекритики, неизвестные избили журналистов и стримеров Spilno.TV, которые снимали, как происходит уборка елки.

Один из пострадавших, Максим Прасолов рассказал, что на съемочную группу напали неизвестные, которые также уничтожили пресс-центр на Майдане. Он отметил, что милиция не препятствовала избиению журналистов.

По словам Прасолова, после инцидента ему и его коллегам понадобилась помощь врачей, у некоторых журналистов серьезные травмы. «У меня сотрясение мозга. Сломали ногу Исаеву, я даю показания в милиции. Парни в черных майках "Нарнии" зафиксированы на камеру. После разгрома они погрузили обломки в машины "Киевавтодора"», - написал журналист, напоминая, что неизвестные уничтожили импровизированный пресс-центр журналистов на Майдане.