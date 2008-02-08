Олег Скрипка расскажет о своем новом фестивале ”Молодая Гвардия”

11 февраля в 11-00 состоится пресс-встреча по случаю основания Фестиваля украинской героической песни Молодая Гвардия. Во встрече примут участие отдельные участники будущего фестиваля: Мария Бурмака, лирник и кобзарь Тарас Компаниченко, Фома (группа “Мандри”), Тарас Чубай и организатор фестиваля - Олег Скрипка. Фестиваль Молодая Гвардия состоится 19 февраля 2008 года в Международном культурном центре искусств (бывшем Октябрьском дворце) («Музей исторического и культурного наследия», ул. Московская, 40-Б, отдел Истории Города Киева). Телефон: 8 (067) 946-58-34.