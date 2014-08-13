В Славянске работают почти все больницы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета со ссылкой на начальника отдела здравоохранения Славянского горсовета Елену Джим.

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По ее словам, в городе объем медицинской помощи соответствует потребностям населения: в Славянске работают 7 бригад скорой помощи (одна из них в Святогорске), все 9 амбулаторий. Также восстановлен и работает терапевтический корпус по улице Октябрьской революции №33, оказывается помощь больным с заболеваниями глаз.

В полном объеме оказывается медицинская помощь детям.

В горсовете отметили, что не функционируют только стационарные отделения роддома, так как в нем выбиты все стекла и нет возможности обеспечить требования санитарно-противоэпидемического режима. Но женская консультация работает, амбулаторная помощь женщинам оказывается в полном объеме.

Елена Джим сообщила о том, что уже начат ремонт кровли главного корпуса городской больницы им. Ленина; за время военных действий из города были вывезены 17 автомобилей, но все дорогостоящее оборудование сохранено. "Жители Славянска во время проведения АТО ни на один день не оставались без медицинской помощи", - подчеркнула она.