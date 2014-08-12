В большей части населенных пунктов Донецкой области восстановлено водоснабжение.

Об этом сообщает временный сайт Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на КП «Компания «Вода Донбасса».

Вода подается в Селидово, Новогродовку, Горняк, Украинск, Димитров, Белозерское, Белицкое, Волноваху, Докучаевск, Угледар. Также получают воду жители Кировского, Ждановки, Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Начал работу Белояровский водозабор, что позволило возобновить водоснабжение Амвросиевки и соседних поселков.

Без воды остается поселок Кутейниково. В Дебальцево вода подается по графику.

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По-прежнему нет воды в Авдеевке, отсутствует централизованное водоснабжение в Дзержинске, потребителям подвозят воду машинами.

В Горловке работает одна из фильтровальных станций, там жители получают минимальный объем воды.

В Макеевку и Донецк вода подается в сокращенном режиме.