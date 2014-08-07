Боевики с окраины Харцызска из «Градов» стреляли в сторону Амвросиевки - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили местные жители, которые стали очевидцами обстрелов.

«Сегодня на окраине Харцызска, в северной стороне города, в поселке «Водобуд» боевики произвели два выстрела из системы «Град» в сторону города Амвросиевка»,- сообщили собеседники агентства.

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При этом они добавили, что после произведенных выстрелов, «боевики развернули два «Града» и поехали в сторону города Шахтерска».