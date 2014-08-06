Во Львовской ОГА проведут служебную проверку относительно уклонения медработников от мобилизации

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении „в средствах массовой информации распространяются сообщения от Львовского областного военного комиссариата и некоторых представителей органов местного самоуправления о неявке военнообязанных медиков в районные военные комиссариаты из-за их «заболевания», а также выдаче медицинских справок, способствующих призывникам избежать мобилизации”.

И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Голдун 5 августа направил запрос во Львовский областной военный комиссариат относительно предоставления конкретной информации о возможных фактах препятствования в роботе военных комиссариатов, злоупотреблений, неэтичного поведения со стороны руководителей медицинских учреждений или отдельных медицинских работников во время проведения мероприятий по мобилизации.Читайте такжеЗа время проведения АТО погибли 4 военных врача, 8 получили ранения

В пресс-службе подчеркивают, что после получения информации от областного военного комиссариата будет проведена объективная и принципиальная служебная проверка и дана надлежащая оценка действиям каждого медицинского работника, кто опозорил врачебную честь в трудное для государства время.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в отделе связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата сообщили, что в третьей волне частичной мобилизации наблюдается уклонение военнообязанных медиков от явки в военные комиссариаты Львовской области. Так, в течение третьей волны частичной мобилизации удалось отобрать лишь половину необходимых специалистов.

«Связано это с неявкой военнообязанных медиков в военные комиссариаты и с их «заболеваниями». Как выяснилось, у многих проблемы со здоровьем. Интересно то, что диагнозы документально им подтверждают их же коллеги», - отмечается в сообщении.