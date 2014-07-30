В Полтаве создали граффити-мемориал погибшим в борьбе за будущее Украины

В Полтаве открыли граффити-мемориал погибшим в борьбе за свободу, независимость и будущее Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, композиция размещена на стене-заборе, окружающей Полтавскую аграрную академию. На стене изображено дерево, девушка-Украина, воины. Также прикреплен настоящий майдановский щит, на котором указано название композиции, и фигурная металлическая подставка для цветов и свечек. Также есть флагшток с украинским флагом.

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Автором граффити-мемориала стал художник Дмитрий Билоконь, который месяц трудился над воплощением идеи в жизнь.

Автор отметил, что на другой стороне забора еще осталось свободное место, где можно было бы изобразить выдающиеся исторические личности Украины.

Вечером 29 июля, после открытия мемориала, все присутствующие спели Гимн Украины, возложили цветы и минутой молчания почтили павших за Украину героев.