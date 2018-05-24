От чего зависит цена российского газа?

Что такое европейская формула цены на газ... Украина не может зависеть от прихотей России... Наши “низкие цены” - не подарок России, а следствие дешевого транзита по Украине... Извините, но еще раз о “секторе газа”... Разместив в средствах массовой информации несколько публикаций, посвященных “сектору газа”

я планировал немного отдохнуть от газовой темы. (Смотрите комментарии в “Украинской правде” - первый, второй, третий.) Но большое количество комментариев - как со стороны корреспондентов, так и со стороны тех, с кем я на днях общался в частных беседах, - вынуждает меня еще раз вернуться к этой теме, предоставив некоторые дополнительные разъяснения и дополнения к тому, о чем я уже писал.

Что такое европейская формула цены на газ Следовательно, начнем с, так называемой, европейской формулы цены на газ. В общих чертах известно, что как таковой рыночной цены на газ в Европе не существует, потому что свободного европейского рынка газа нет. Не существует в Европе и одной общепринятой формулы, согласно которой определяется цена на газ для оптовых покупателей. Реальные цены на газ и формулы, по которым они определяются, являются закрытой коммерческой информацией.

В то же время известны два подхода, применяемых в Европе при определении цен на газ.

Один из них заключается в увязке газовых цен с ценой корзины альтернативных энергоносителей в каждой конкретной стране - угля, мазута, нефти. То есть, поскольку газ главным образом используется для производства тепловой и электрической энергии, есть возможность установить соотношение газа к другим видам энергоресурсов, которые могут быть использованы для этих же целей. Эти альтернативные виды энергоносителей имеют рыночную цену (то есть они являются биржевыми товарами и свободно продаются и покупаются на рынке), поэтому появляется возможность определить опосредствовано и цену газа.

Другая формула определения цены на газ, который используется в долгосрочных контрактах на поставки газа, заключается в привязке ее к цене «корзины нефтепродуктов» на бирже в Роттердаме с временным лагом в девять месяцев. Выбор именно Роттердамской биржи, связан с тем, что этот город является крупнейшим нефтеналивным портом, центром нефтепереработки и местом, где сконцентрирована спотовая торговля (продажа с немедленной отгрузкой) нефтепродуктов в Европе. После заключения на торговой площадке соглашения могут незамедлительно выполняться в порту, где энергоносители ожидают перегрузки и доставки крупным потребителям в Германии, Нидерландах, Франции, Бельгии и Швейцарии. По разным оценкам, на Роттердамской бирже заключаются и потом выполняются контракты более чем на 200 млн. тон нефтепродуктов в год. Ключевыми нефтепродуктами, которые входят в эту «корзину», являются сырая нефть марки Brent (к которой привязана рыночная цена на российские смеси Urals и Siberian Light), газойль и мазут.

При определении цены на газ покупателей не интересует, сколько будет стоить продавцу доставка его к границе, где находится покупатель. Это проблема продавца. То есть в случае повышения тарифов на транспортировку газа по территории Украины, например, Газпром не сможет требовать на этих основаниях повышения цен на газ для европейских покупателей.

У Газпрома есть несколько вариантов реагирования на такое повышение тарифов со стороны Украины.

Один из них заключается в попытках транспортировать газ по магистральным газопроводам, которые проходят по территориям других стран. Но по ряду обстоятельств (нехватка достаточных альтернативных возможностей, а также чрезвычайно важных для России газохранилищ, которые есть на Западе Украины), этот вариант может быть использован довольно ограниченно.

Еще один вариант заключается в повышении цен для Украины в размере, который покрывает рост тарифов на транспортировку газа.

Третий вариант - просто шантаж: путем угроз вообще отказаться продавать газ Украине.

В интересах Украины, в том числе в глазах представителей еврокомиссий, может играть то, что установление тарифов на транспортировку газа планируется осуществлять в полном соответствии с методиками, определенными на основе положений Договора к Энергетической хартии.

Украина не может зависеть от прихотей России Я писал в СМИ о том, что Украина должна настаивать на прямой закупке газа у Газпрома, а не среднеазиатского. И главным аргументом для Украины, и для европейцев, должно быть то, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Украина не может зависеть от прихотей России, например, что касается расстояния транзита газа по территории России. А в соответствии с официально распространенной информацией это расстояние, по которому будет транспортироваться среднеазиатский газ в Украину, существенно “колеблется” - от 1875 км. до 2500 км. Таким образом, может существенно изменяться стоимость такого транзита. Учитывая, что система магистральных газопроводов на территории Казахстана и России очень разветвлена, теоретически можно установить такой путь его транспортировки, что он будет даже не 2,5 тыс. км., а все 3 тыс. км.

Тем более, что в действительности никакой транспортировки среднеазиатского газа Газпром не делал и делать не собирается.

А теперь я хотел бы немного “попустить” оптимистов и сказать о тех проблемах, с которыми скорее всего столкнутся украинские представители в переговорах с россиянами, даже если предположить готовность Газпрома поставлять Украине газ своей добычи, а не “среднеазиатской”.

Во-первых, в Украине отсутствует система биржевой котировки нефти, нефтепродуктов и угля. Поэтому во время переговоров с Газпромом украинские представители не будут иметь возможности ссылаться на внутренние рыночные цены корзины альтернативных энергоносителей. Таким образом мы не сможем использовать этот вариант для определения рыночной цены на газ для Украины.

Что же касается другой европейской формулы определения цен на газ, согласно которой мы будем ориентироваться на цену «корзины нефтепродуктов» в Роттердаме и отнимать от нее цену транзита газа по Украине, - то с этим уже может категорически не согласиться Газпром. Их логика будет заключаться в том, что если мы такие умные и выходим из европейской формулы определения газовых и тарифов на его транзитную транспортировку, то должны выходить и из того, что транспортной составляющей части в европейской формуле определения цен нет. Это уже вопрос больших или меньших расходов продавца газа. То есть Газпром сможет, опираясь на те же нормы Энергетической хартии, требовать от Украины рассчитываться за газ в соответствии с европейской формулой определения цены без любых ссылок на более короткое транспортное плечо снабжения газа в Украину.

Высчитывая то, в какой мере установление европейской формулы ценообразования на газ и тарифов на его транзитную транспортировку по Украине будет приводить к позитивному или отрицательному торговому сальдо для нашего государства, - многие ссылаются на расчеты, приведенные в статье Юрия Витренко - бывшего главного советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" - "Экономическое обоснование расчета ставки транзита газа и стоимости импортного газа". В соответствии с этими расчетами в 2008 году цена на газ должна составлять 350 дол. США, а транспортировка на 100 км. тысячи кубометров газа - 9,32 дол.

В то же время эти расчеты нуждаются в более осторожном анализе. Юрий Витренко исходит из того, что мы можем требовать от Газпрома продавать нам газ на условиях цен, установленных по европейской формуле при минусе расходов на транзит по территории Украины. Выше я уже указывал, что Газпром с этим скорее всего не согласится, и будет иметь для этого серьезные аргументы. Также следует отметить, что в своих расчетах господин Витренко указывает среднее расстояние транспортировки газа по Украине 1090 км., а другие специалисты указывают иную цифру, а именно 860 км. Эта разница очень существенно будет влиять на доходы Украины от транспортировки газа. Кроме того, господин Витренко предполагает, что Россия в дальнейшем будет транспортировать по территории Украины 115 млрд. куб. газа. Но в действительности в 2007 году Россия прокачала через нашу страну 112 млрд. куб. газа, и в случае повышения транспортных тарифов до 9,32 дол., гарантированно будет сокращать транзит в дальнейшем.

Следовательно, при переходе на европейскую формулу цен на газ расчет торгового сальдо для Украины, связанного с покупкой и транзитной транспортировкой газа, будет более пессимистическим, чем указывает господин Витренко.

Наши “низкие цены” на газ - не подарок России, а следствие занижения транзитных тарифов Да, если Украина и в дальнейшем будет закупать 55 млрд. куб. и ей придется платить 350 долл. США за тысячу кубов газа, то общие расходы будут составлять 19,25 млрд. долл. При этом доходы Украины от транспортировки газа будут равняться, даже при среднем расстоянии транспортировки в 1090 км. и оптимистичных расчетах прокачки 115 млрд. куб. газа, - лишь 11,683 млрд. долл. То есть сальдо будет отрицательным и будет составлять 7,567 млрд. долл., а не позитивным, как считает господин Витренко, исходя из своих расчетов.

Однако оно не будет принципиально хуже чем при ценовых условиях - 180 долл. и транспортном тарифе - 1,7 долл., то есть ни о каких подарках Украине со стороны России, речь не идет. Наши низкие цены на газ являются результатом заниженных тарифов на транзит.

Дополнительным основанием для пессимизма может быть то, что реальные поступление от транзита газа на протяжении 2008 - 2009 годов будут на порядок меньше, чем указанные в приведенных выше расчетах. Дело в том, что в 2004 году была произведена оплата задолженности 1250 млн. долларов (довольно сомнительной относительно реального размера) за неуплаченный российский газ, полученный в 1997-2000 годах. Это было осуществлено путем авансовой оплаты Газпромом "Нафтогаза Украины" транзита 27 млрд. кубов газа на протяжении 2005-2009 годов, с последующим погашением за счет средств долга.

Но все же даже при таких пессимистических оценках я остаюсь ярым сторонником перехода на европейскую формулу определения цен на газ и тарифов на его транзитную транспортировку, а также прямых газовых отношений с Газпромом. Только в таком случае мы сможем сломать условия, которые порождают коррупцию и массовое разворовывание в этой сфере и начать реально заниматься энергосбережением и сокращением потребления газа.

Борис Кушнирук, экономист