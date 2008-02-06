На мировых рынках - обвал

Существенное снижение индексов на мировых фондовых биржах началось во вторник 5 февраля. Поводом для панических настроений в этот раз стало сообщение Института менеджеров по поставкам (Institute for Supply Management) о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе 2008г. неожиданно рухнул на 12,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 41,9 пункта. Это стало самым низким значением индекса с октября 2001г. Выход столь неутешительных статистических данных укрепил уверенность инвесторов в том, что экономика США в 2008г. впервые за много лет вступила в рецессию.

Во вторник завершились падением ведущих индексов фондовые торги в Европе:

британский индекс FTSE 100 снизился на 2,63%, французский CAC 40 - на 3,96%, швейцарский SMI - на 3,02%. Немецкий DAX упал на 3,36%, амстердамский AEX-Index - на 3,34%, а общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 - на 3,1%.

Такая же картина наблюдалась во вторник и на торговых площадках США. В частности,

по итогам торгов 5 февраля 2008г. индекс NASDAQ понизился на 3,08%, индекс Dow Jones упал на 2,93%, а индекс S&P - на 3,20%.

В среду утром эстафету подхватили рынки азиатских стран. Через час после начала торгов в Японии индекс Nikkei опустился на 3%. Nikkei 225, составленный из котировок ведущих «голубых фишек» Японии, упал на 3,69%. Гонконгский индекс «голубых фишек» Hang Seng обвалился на открытии торгов более чем на 5%. Завершились сегодня фондовые торги в Японии падением индекса Nikkei на 4,7%.

Торги во вторник в России завершились снижением индекса ММВБ на 2,71%, классического индекса РТС - на 2,46%. Сегодня ситуация лишь ухудшилась: торги на российском рынке акций начались падением цен практически по всем высоколиквидным бумагам. В частности, на ФБ ММВБ в первые минуты торгов в среду снижение котировок составило в среднем 3%.

В русле мировых тенденций находилось во вторник движение и на торгах в Украине. По итогам торгов 5 февраля индекс ПФТС понизился на 1,48% - до 1097.22 пункта. Уменьшение индекса с начала года составило 6,54%.

Юрий Глухов для УНИАН