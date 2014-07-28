Около 3% населения Украины инфицированы гепатитами В или С - Минздрав

В Украине гепатитами В или С инфицировано около 3% населения.

Как передает корреспондент УНАН об этом шла речь на пресс-конференции в Минздраве, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитами, который отмечают сегодня, 28 июля.

Эксперты подчеркнули, что достоверных данных о распространении гепатитов В и С в Украине нет.

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Учитывая скрытый эпидемический процесс и отсутствие масштабного скрининга, украинские специалисты считают, что распространенность вирусного гепатита С (ВГС) в государстве может составлять 5-9%.

По словам заместителя Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Елены Терещенко, Украина имеет современные протоколы лечения гепатитов, адаптированные к европейскому образцу.

«Согласно официальной статистике, в нашей стране на 1 января 2014 год свыше 20 тысяч лиц имеют гепатит В, свыше 40 тысяч – гепатита С. Из них не все нуждаются в лечении специальными противовирусными препаратами. На государственные программы по лечению гепатитов для детей ежегодно выделяется – 8 млн. грн, что касается взрослых пациентов с гепатитами В и С, то на их лечение выделено свыше 83 млн. грн. Этого недостаточно, потому что охватывается всего 17% пациентов, которые будут нуждаться в специальном лечении противовирусными препаратами», - отметила Терещенко.

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Она подчеркнула, что в общей сложности в мире уровень заболеваемости гепатитами находится на одном уровне с такими социально опасными болезнями как ВИЧ/СПИД.

«Речь идет о том, что гепатит может приобрести статус эпидемии», - подчеркнула Терещенко.

Участники пресс-конференции также проинформировали, что гепатитом С в мире инфицировано от 500 тысяч до 1 млрд людей (от 2% до 15% населения), умирает 350 тысяч человек. Масштабы и количество инфицированных гепатитом С в 4-5 раз превышают распространенность ВИЧ-инфекции.

По данным ВОЗ, в 2013 году Европейский регион был охвачен скрытой эпидемией вирусных гепатитов В и С, ежегодно около 36 тысяч человек умирают от гепатита В и еще 86 тысяч – от гепатита С. Две трети всех больных гепатитами В и С в Европейском регионе живут в странах Восточной Европы и Центральной Азии.