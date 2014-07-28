Во Львове за двое суток зафиксировано 13 ложных сообщений о минировании

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 25 июля - поступило 3 сообщения о минировании, 26 июля – 10 сообщений.

Как отмечается в сообщении, 25 июля в 19.20 неизвестное лицо на телефон оперативной службы «102» Львовского городского управления милиции сообщила о минировании в центре Львова здания «PANORAMA Lviv Hotel» (гостиница «Опера», просп. Свободы, 45). Из здания было эвакуировано 30 жильцов и персонал гостиницы.

В этот же день в 19.35 неизвестное лицо сообщило о возможном взрыве в жилом доме №20 на улице Шевченко (3-этажный 12-ти квартирный дом). Из дома было эвакуировано 10 жильцов.

В 20.45 поступило анонимное сообщение о минировании здания гостиницы «Спутник» во Львове (улица Княгини Ольги, 116). Из здания было эвакуировано около 200 жильцов и персонала.

Во всех указанных случаях взрывчатка найдена не была.

26 июля в 13.18 на телефон справки главного железнодорожного вокзала станции «Львов» неизвестное лицо сообщило о минировании здания главного железнодорожного вокзала станции «Львов». В частности сообщили, что взрыв произойдет в 13.45. Требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигались. Из здания вокзала было эвакуировано около 2500 человек. Специалисты взрыво-техники вместе с кинологами провели обследование помещений и прилегающей территории вокзала. Взрывное устройство выявлено не было. Работы были завершены в 14.48. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Читайте такжеКиевский ж/д вокзал и станция метро возобновили работу после ложного "заминирования"В этот же день неизвестные сообщали о минировании: в центре Львова здания гостиницы «Жорж» (площадь А.Мицкевича, 1) (было эвакуировано 75 человек); ресторана «Сім поросят» (улица С.Бандеры, 9) (эвакуировано 12 человек); туристически-гостиничного комплекса «Дністер Прем'єр Готель» (улица Я.Матейка, 6) (эвакуировано около 500 человек); на улице Замарстиновской, 122 гостинице «Тріал» (эвакуировано 15 лиц); гостиниці «Арена» (улица Городоцкая, 83) (эвакуировано 15 человек); хостела «Олд сити» (улица П.Беринды, 3) (эвакуировано 56 человек); гостинице «Жокей» (улица Стрыйская, 133) (эвакуировано 10 человек); гостиница «Власта» (улица Клепаровская, 30) (эвакуировано 86 человек); гостиница «Волтер» (улица Липинского, 60-а) (эвакуировано 17 человек).

После детальных обследований зданий и прилегающих территорий во всех случаях взрывные устройства выявлены не были.

Читайте такжеМилиция расследует обстрел дома мэра Львова по статье "теракт"Работники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению лиц, которые предоставили неправдивые сообщения о минировании.

Как было установлено, большинство сообщений поступили из зоны АТО.

С начала года в городе Львове зафиксировано свыше 50 неправдивых сообщений о минировании, почти 20 из них в течение последних двух недель.

Как сообщал УНИАН, 26 июля неизвестные обстреляли жилой дом городского головы Львова Андрея Садового.